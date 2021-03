Mercato Udinese, addio Musso? C’è il nome del sostituto

UDINE – La stagione in corso sta ormai per volgere alla sua fase conclusiva e gran parte dei club stanno già pianificando la prossima stagione. In casa dell’Udinese, con il passare delle settimane le voci che vedrebbero Rodrigo De...

UDINE - La stagione in corso sta ormai per volgere alla sua fase conclusiva e gran parte dei club stanno già pianificando la prossima stagione. In casa dell'Udinese, con il passare delle settimane le voci che vedrebbero Rodrigo De Paul e Juan Musso andare via dal Friuli, si sono fatte sempre più insistenti. Il fantasista piace alle big italiane ma anche a quelle straniere, inglesi soprattutto. Mentre l'estremo difensore, oltre alla Roma che vorrebbe trovare finalmente un portiere dal quale ripartire, ha attirato anche l'attenzione della compagine meneghina di Antonio Conte. Samir Handanovic è stato a lunghi tratti una garanzia, ma il progetto nerazzurro ha bisogno di qualche nuovo innesto.

Volti nuovi

Nelle ultime ore è circolato il nome di un giovane talento serbo che potrebbe arrivare a Udine la prossima stagione. Nonostante la giovane età, è stato uno dei calciatori più impiegati del proprio club. Il suo ruolo è quello del trequartista e potrebbe imparare molto dall'argentino, qualora restasse un'altra stagione almeno. Il portiere invece, connazionale del numero dieci bianconero, potrebbe cedere il posto ad un collega portoghese.

Il profilo in porta

Stando a ciò che si apprende da calciomercato.com, il profilo adocchiato dall'Udinese sarebbe quello di Luis Maximiano. Giovane portiere dello Sporting Lisbona, classe 1999, che questa stagione ha già giocato 17 partite in campionato. Subendo la media di una rete a partita. Se invece si dà un'occhiata al suo operato complessivo, e perciò includendo anche le coppe, le presenze stagionali salgono a quota 35. Con un totale di 42 goal presi. Il prezzo del proprio cartellino si aggira intorno ai 6 milioni. Ma siccome a fare il prezzo sarà la formazione appartenente alla capitale del Portogallo, la somma potrebbe persino salire. Di fatto è uno dei giocatori più talentuosi della propria nazione. Nel corso della sua carriera professionistica, iniziata circa un paio d'anni fa, ha anche vestito la maglia dell'Under 21 lusitana.