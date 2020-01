Mercato Udinese, asse caldo con il Torino. Quattro giocatori coinvolti

Il binario Udine-Torino potrebbe presto diventare rovente sul piano del calciomercato di riparazione. I granata tengono sotto la lente di ingrandimento il centrocampista bianconero Seko Fofana, per il quale la prossima settimana potrebbe esserci un incontro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista ivoriano non sarebbe l’unico nome in ballo. Già perché il Ds del Torino Massimo Bava, avrebbe pensato anche ad avanzare un offerta per l’attaccante dei friulani Stefano Okaka, che ritroverebbe Walter Mazzarri dopo l’esperienza al Watford. Il nome di Okaka tuttavia è legato alla cessione di Zaza da parte dei piemontesi. Dal Torino invece potrebbero finire a Udine i due giovani attaccanti, Vittorio Parigini e Simone Edera, entrambi ai margini del progetto granata. L’asse Udine-Torino sembra già caldo e nelle prossime settimane potrebbe diventarlo ancor di più.