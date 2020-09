Mercato Udinese, Pradé: “De Paul non rientra nei piani della Fiorentina”

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul è entrato nel mirino di molti club di Serie A e non solo. Tra le pretendenti c’era anche la Fiorentina. Proprio il Ds dei viola ed ex Udinese, Daniele Pradé ha parlato dell’interesse della società di Commisso per il centrocampista argentino. Queste le sue parole: “Con De Paul non c’è stato assolutamente nulla. Lo conosco benissimo, Rodrigo è un giocatore forte però non rientra nemmeno nei nostri piani anche dal punto di vista tattico“.