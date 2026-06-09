Oumar Solet si avvicina a grandi passi verso l'inizio della prossima stagione di campionato. Dopo un anno e mezzo da assoluto protagonista con la casacca dell'Udinese, sembra essere arrivato il momento di iniziare una nuova avventura sempre nella massima serie del calcio italiano. C'è una squadra su tutte che lo ha messo sotto osservazione ed è pronta a fare il possibile pur di arrivare alla chiusura di questo affare. Adesso non possiamo fare altro che iniziare a pensare ai dettagli su questa trattativa e soprattutto ai tempi che l'Inter spera possano essere il più breve possibile. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli su questo affare.

I dettagli dell'affare con i bianconeri

Vardy, Solet e Okoye

Dopo una grande stagione è arrivato il momento di iniziare a pianificare il proprio futuro e l'Inter vuole chiudere per Solet il prima possibile. Le dichiarazioni del direttore Ausilio sono più che un messaggio nei confronti dell'Udinese, con la società neroazzurra che vorrebbe chiudere l'affare entro l'inizio del ritiro per regalare a Christian Chivu il difensore centrale. Non perdiamo un secondo ed andiamo subito con l'analisi dell'operazione e soprattutto il costo definitivo di un affare che si vocifera da diverso tempo ma che non è ancora arrivato alla conclusione o alla trattativa vera e propria.

La trattativa in tutti i suoi dettagli

per un'altra stagione con la casacca dell'Udinese. Questo è il mantra dell'affare e le cifre dovrebbero aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro totali, con un prestito oneroso per i neroazzurri in maniera dache dovrebbe arrivare. L'affare è ben avviato e di conseguenza non resta che capire quale potrebbe essere l'offerta definitiva che farà partire tutto l'iter per arrivare alla conclusione di questa operazione.