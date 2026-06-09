Gianluca Nani parla chiaramente del futuro del club e soprattutto cerca di pianificare il suo futuro con l'Udinese. Una società che ha grande voglia di continuare ad essere protagonista nella massima serie del calcio italiano. Non possiamo fare altro che passare alle sue dichiarazioni importanti su quello che sarà il mercato della squadra di Udine. Le intenzioni sembrano chiare e sono quelle di tenere quanti più calciatori possibili dopo la grande stagione vissuta, c'è da capire se effettivamente si arriverà alla soluzione finale. Adesso non resta che passare alle parole di Nani che ha presentato in breve il mercato che ci si attende dall'Udinese.

Le dichiarazioni di Gianluca Nani sono chiare

Gianluca Nani

Il Group Technical Director ha fatto il punto al Messaggero Veneto ed ha esordito subito con la parola continuità: "Mi aspetto che mister Kosta Runjaic continui il suo processo di crescita volendosi ancora migliorare e a noi spetterà il compito di costruire una buona squadra permettendogli anche di cambiare il modulo tattico se avrà anche questo come obiettivo finale". Non solo di mister Runjaic, ma passiamo alle importanti dichiarazioni sul mercato che ha fatto il direttore. Il futuro si inizia a scrivere da oggi stesso.

Le parole sul futuro di giocatori e società

"La priorità del club è quella di fare un buon mercato e di confermarci e migliorarci all'insegna della continuità, perché i vincenti si sa che vogliono sempre alzare l'asticella e noi tutti vogliamo farlo dopocon i 50 punti raggiunti. L'unico giocatore che questa società non può permettersi di perdere dopo 32 anni di Serie A è il presidente Pozzo.quello fatto dal Patron". Dichiarazioni forti che fanno capire quantocon nessuno.