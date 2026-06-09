La seconda serie del calcio italiano si avvicina a grandi passi verso la prossima stagione, ma un calciatore nello specifico potrebbe fare il grande salto visto che è stato messo sotto osservazione dall'Udinese di mister Kosta Runjaic e non solo. Il nome arriva dall'Empoli e nel corso di questa stagione (la sua prima tra i grandi) ha dato dimostrazione di tutte le sue qualità. Non sempre presente sul campo da gioco, ma ogni volta che è stato chiamato in causa è riuscito a dire la sua e soprattutto a mettere in seria difficoltà le difese avversarie. Non perdiamo un istante ed andiamo direttamente con il punto sul nuovo nome per l'Udinese.

Il nuovo nome per i bianconeri

Udinese gol vs Empoli

Il nome messo sotto osservazione da parte della dirigenza bianconera è quello di Bogdan Popov. Calciatore che è cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli dove ha militato dall'Under 17 fino alla Prima squadra. Quest'anno per lui sono arrivate 22 presenze in Serie B, ma soprattutto sono stati messi a referto ben cinque gol. Classe 2007, 193 centimetri di altezza per un attaccante che è già pronto per diventare un vero e proprio bomber. L'Udinese vorrebbe anticipare la concorrenza ed assicurarsi le sue prestazioni, proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere i costi del possibile affare.

I costi dell'affare

sa di avere tra le manie non ha intenzione di liberarsi facilmente delle sue giocate. Proprio per questo motivo la società sta cercando di capire la giusta offerta da inviare,potrebbe essere la cifra perfetta per arrivare alla conclusione dell'affare. Adesso non resta che attendere i prossimi passi dell'Udinese che deve battere la concorrenza di altre società che militano nella massima serie come il Cagliari.e se effettivamente affonderanno il colpo.