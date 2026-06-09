Un vero e proprio colpaccio dalla seconda serie del calcio italiano per l'Udinese che vuole provare ad anticipare la concorrenza
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La seconda serie del calcio italiano si avvicina a grandi passi verso la prossima stagione, ma un calciatore nello specifico potrebbe fare il grande salto visto che è stato messo sotto osservazione dall'Udinese di mister Kosta Runjaic e non solo. Il nome arriva dall'Empoli e nel corso di questa stagione (la sua prima tra i grandi) ha dato dimostrazione di tutte le sue qualità. Non sempre presente sul campo da gioco, ma ogni volta che è stato chiamato in causa è riuscito a dire la sua e soprattutto a mettere in seria difficoltà le difese avversarie. Non perdiamo un istante ed andiamo direttamente con il punto sul nuovo nome per l'Udinese.
Il nuovo nome per i bianconeri
Il nome messo sotto osservazione da parte della dirigenza bianconera è quello di Bogdan Popov. Calciatore che è cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli dove ha militato dall'Under 17 fino alla Prima squadra. Quest'anno per lui sono arrivate 22 presenze in Serie B, ma soprattutto sono stati messi a referto ben cinque gol. Classe 2007, 193 centimetri di altezza per un attaccante che è già pronto per diventare un vero e proprio bomber. L'Udinese vorrebbe anticipare la concorrenza ed assicurarsi le sue prestazioni, proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere i costi del possibile affare.
I costi dell'affareL'Empoli sa di avere tra le mani un vero e proprio gioiellino e non ha intenzione di liberarsi facilmente delle sue giocate. Proprio per questo motivo la società sta cercando di capire la giusta offerta da inviare, circa cinque milioni di euro potrebbe essere la cifra perfetta per arrivare alla conclusione dell'affare. Adesso non resta che attendere i prossimi passi dell'Udinese che deve battere la concorrenza di altre società che militano nella massima serie come il Cagliari. Non resta che attendere i bianconeri e se effettivamente affonderanno il colpo.
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