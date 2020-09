Mercato Udinese – Un centrocampista in più per mister Gotti

MERCATO UDINESE – Di recente la rosa dell’Udinese si è arricchita di un nuovo giocatore. La dirigenza friulana ha fornito a mister Luca Gotti un centrocampista in più: il tedesco Tolgay Arslan. Il mediano è arrivato a costo zero dal Fenerbahce. Con il club turco ha giocato l’ultima stagione da pedina importante. Oltre ad aver toccato e superato 20 partite con la maglia gialloblu, durante il suo periodo ad Istanbul si è tolto la soddisfazione di raggiungere più di cento presenze nel massimo campionato turco. Una soddisfazione non da poco per lui che, nonostante sia nato a Paderborn in Germania, ha sangue turco che gli scorre nelle vene. Ora il classe 1990 è un friulano d’adozione. Dovrà essere bravo a prendersi la Serie A e a sostituire il partente Seko Fofana, finito al Lens in Francia.