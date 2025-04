Udinese-Milan / Bijol presenta la sfida: “Vi dico come fermare i rossoneri”

"L'attacco del Milan si ferma di squadra. Dobbiamo lavorare bene in difesa ed in attacco, dobbiamo metterli in difficoltà. Come squadra siamo pronti oggi per affrontare i duelli individualmente. Su qualche angolo sicuramente si può fare gol, anche noi difensori dobbiamo segnare. Siamo pronti per farlo. Ma anche gli attaccanti sono pronti". Restando sul match, segui il LIVE per non perdere un secondo su questo match: la diretta di Udinese-Milan <<<