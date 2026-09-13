È arrivato il giorno delle parole di Kosta Runjaic. L'allenatore dell'Udinese incontrerà infatti la stampa oggi, domenica 13 settembre, alle ore 13, per presentare la delicata trasferta contro l'Inter. La conferenza si terrà nella sala stampa del Bluenergy Stadium e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale del club.

Runjaic farà il punto sulla squadra

L'appuntamento sarà particolarmente interessante perché arriva alla vigilia di una partita complicata e in un momento nel quale l'Udinese deve fare i conti con diverse assenze.

Il tecnico potrà fornire aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori e chiarire quali saranno le soluzioni studiate per affrontare l'Inter. Il problema più recente riguarda Oumar Solet, fermato da una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra e atteso al rientro tra circa due settimane.

Runjaic dovrà quindi spiegare come intende sopperire alle assenze e quali saranno le alternative sulle quali fare affidamento a San Siro.

La sfida contro l'Inter

Lunedì sera l'Udinese sarà attesa da uno degli impegni più difficili del campionato. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45 a San Siro, con i bianconeri che arrivano alla quarta giornata dopo quattro punti conquistati nelle prime tre partite.

La squadra di Runjaic ha iniziato il campionato pareggiando contro il Como, vincendo a Monza e perdendo in casa contro la Lazio. Ora servirà una prestazione di grande attenzione per provare a mettere in difficoltà una delle squadre più attrezzate della Serie A.

Le parole dell'allenatore verso San Siro

La conferenza di oggi permetterà inoltre di capire quale sarà l'approccio scelto dal tecnico. L'Udinese ha già dimostrato di poter giocare con personalità anche contro avversari di alto livello, ma la situazione dell'organico rende ancora più importante trovare il giusto equilibrio.

Runjaic parlerà alle 13.00, alla vigilia della sfida di San Siro. Le sue parole saranno quindi fondamentali per avere un quadro più chiaro sulle condizioni della squadra e sulle possibili scelte per Inter-Udinese.