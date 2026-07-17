In casa Udinese continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo. Tra le due parti non è ancora stato trovato un accordo sui dettagli economici dello stipendio del numero dieci, e per tale motivo il giocatore non si è presentato al ritiro con il resto della squadra.

Una situazione che va risolta al più presto ed entro la prossima settimana ci potrebbe essere l'ultimatum: o andrà in ritiro in Austria a Lienz con i compagni o c'è il rischio di essere messo fuori rosa.

Le parole di Collavino

Nella giornata dedicata alla campagna abbonamenti e alla presentazione delle nuove maglie per la stagione 2026/27, il Dg Franco Collavino ha lasciato la porta aperta per un accordo che si può trovare tra le parti: "Non è stato eretto un muro. C'è un dialogo in corso, stiamo continuando a trattare, sperando che si arrivi a una soluzione".

C’è l’ipotesi di essere messo fuori rosa

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tempo stringe e se Zaniolo, ora forte di un certificato medico, non dovesse presentarsi alla partenza il 22 luglio per il ritiro di Lienz in Austria, rischierebbe di essere messo fuori rosa.

All'orizzonte restano alcuni club italiani, Milan e Juventus su tutti, che in caso di mancato rinnovo, potrebbero farsi avanti con un'offerta concreta.