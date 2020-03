Okaka ai tifosi: “Spero di potervi riabbracciare con una grande vittoria”

NEWS UDINESE – Il centravanti dell’Udinese Stefano Okaka, ha voluto mandare un messaggio sulla pagina Instagram ufficiale del club, dove invitata tutti a restare a casa. La partita più importante da vincere è quella contro il coronavirus e lo sa anche il bomber della compagine friulana. Okaka, seppur non sia iscritto personalmente sulla piattaforma di condivisione social, ha usato quella dell’Udinese per mandare il suo messaggio alla gente. Il primo pensiero è stato per i tifosi friulani, l’ex giallorosso spero di poter riabbracciare tutti allo stadio magari con una vittoria importante. E’ solo l’inizio di questa battaglia ma bisogna resistere, tutti insieme si può sconfiggere il virus e abbattere il contagio. Ecco le parole rilasciate da Stefano Okaka per il profilo dell’Udinese Calcio:

“Compagni di mille battaglie volevo cogliere l’occasione per dire a tutti di essere forti. Vinceremo questa nuova battaglia tutti insieme. Restiamo a casa a combattere il virus. Spero di rivedervi presto e di potervi riabbracciare presto con una grande vittoria. Vi mando un grande abbraccio e vi voglio bene”.