Parma e Udinese si dividono la posta in palio al Tardini: la sfida termina 0-0, con i bianconeri che interrompono la serie di sei sconfitte consecutive e tornano a muovere la classifica.

Zaniolo subito pericoloso: i bianconeri partono forte

L'Udinese approccia la gara con personalità e al 6' sfiora immediatamente il vantaggio. Zaniolo controlla splendidamente il pallone in area e cerca l'incrocio con un sinistro a giro, senza riuscire a centrare lo specchio della porta.

La squadra di Runjaic continua a mantenere il possesso e a giocare nella metà campo avversaria. Al 25' Karlström tenta la conclusione da fuori, mentre due minuti dopo Ekkelenkamp prova a sorprendere Daffara con un colpo di tacco sul cross di Zaniolo. Il portiere del Parma è attento e blocca.

Bertola sfiora il gol, l'Udinese insiste prima dell'intervallo

Nel finale del primo tempo anche il Parma prova a farsi vedere in avanti. Sierro calcia dalla distanza, ma spedisce il pallone sopra la traversa. Poco dopo è Carboni a tentare la conclusione di testa sul cross di Britschgi, senza trovare la porta.

L'occasione più interessante per i friulani arriva con Bertola, che prova a sorprendere Daffara con una conclusione dal limite deviata in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, l'Udinese torna a farsi vedere: Abankwah sfiora il pallone di testa, mentre Karlström non riesce a tenere bassa la conclusione dopo la respinta della difesa emiliana.

Ripresa, Davis vicino al vantaggio: Okoye salva sul rigore di Bernabé

Nella seconda frazione il Parma prova a partire con maggiore intraprendenza. Bernabé completa uno scambio al limite dell'area, ma la sua conclusione termina fuori. L'Udinese riprende presto a spingere e attorno all'ora di gioco Zaniolo tenta la soluzione dalla distanza, mancando di poco il bersaglio.

Poco dopo è Davis ad andare vicino al gol: l'attaccante inglese riceve in buona posizione e calcia verso la porta, ma un difensore del Parma interviene in extremis e salva il risultato. I padroni di casa rispondono con una conclusione dalla distanza di Sierro, sulla quale Okoye si fa trovare pronto.

Il momento decisivo arriva al 69'. L'arbitro assegna un calcio di rigore al Parma per un fallo di mano di Abankwah. Dal dischetto si presenta Bernabé, ma Okoye intuisce la traiettoria e respinge il tiro, mantenendo il risultato in parità.

Finale acceso, ma Parma e Udinese non trovano il gol

Dopo il rigore parato, la partita attraversa una fase con ritmi più bassi. Nel finale, però, l'Udinese torna a spingere e costruisce altre occasioni importanti per portare a casa l'intera posta.

Ekkelenkamp si trova a pochi passi dalla porta, ma Troilo salva sulla sua conclusione. Poco dopo è Gomez a cercare la rete da distanza ravvicinata, trovando la risposta di Daffara. Anche Piotrowski prova a colpire di testa, senza riuscire a inquadrare lo specchio.

Il risultato, però, non cambia più: al Tardini finisce 0-0.