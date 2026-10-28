L'Udinese arriva alla sfida contro il Parma dopo sei sconfitte consecutive, ma la società continua a credere nelle qualità della squadra e nella possibilità di invertire la rotta. A pochi minuti dal fischio d'inizio, Gian Luca Nani è intervenuto ai microfoni di DAZN, ribadendo la fiducia nel gruppo e indicando la necessità di ritrovare la strada intrapresa nelle ultime stagioni. Il dirigente bianconero si augura che la partita del Tardini possa rappresentare un punto di svolta.

Nani: “La squadra non è questa”

Nani ha riconosciuto le difficoltà del momento, sottolineando però come i risultati recenti non rispecchino, a suo giudizio, il reale valore della formazione friulana.

“Arriviamo con sei sconfitte consecutive, ma anche con la convinzione che la squadra non è questa. Siamo la stessa squadra che ha fatto gare importanti contro Como e Lazio”.

Nel corso dell'intervento a DAZN, Nani ha sottolineato anche le responsabilità dell'ambiente bianconero nel superare la crisi e riprendere il percorso avviato due anni fa.

“Il momento non è semplice, ma è nostra responsabilità cambiare lo stato delle cose e intraprendere il percorso iniziato due anni fa. Per questo siamo qui a Parma tutti insieme, con la speranza che possa essere un punto di svolta”.