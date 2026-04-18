La sfida tra l’Udinese e il Parma è alle porte, non perdiamo un secondo ed andiamo subito con le analisi e i 22 titolari che si daranno battaglia nel corso dei prossimi 90 minuti. Diverse sorprese da entrambe le parti, in vista di una partita che potrebbe dire davvero tanto soprattutto per i bianconeri.

Le formazioni ufficiali

: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo.: Runjaic.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nicolò Zaniolo resterà all’Udinese? Le dichiarazioni del presidente Franco Soldati <<<