Parma-Udinese, ecco le probabili formazioni

UDINE – Dopo la sconfitta di Milano si avvicina un’altra trasferta per l’Udinese. I bianconeri saranno ospiti del Parma. Secondo le indiscrezioni Gotti è pronto a schierare un 3-5-2 mentre D’Aversa dal canto suo opterà per il 4-3-3. Davanti tra i friulani ci dovrebbero essere Lasagna e Okaka. In casa Parma invece potrebbe esserci la sopresa Kurtic in attacco. Ecco le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Parma-Udinese:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. All.: D’Aversa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gervinho, Karamoh, Inglese.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All.: Gotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Samir.