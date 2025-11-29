I friulani strappano i tre punti dall'incontro con il Parma terminato per 0 a 2. Ecco le immagini salienti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Udinese mercato
L'Udinese ha scelto il post Solet, 10 milioni e colpo dall'Argentina
News Udinese mercato
Mercato Udinese - Atta verso l'addio? I Pozzo fissano il prezzo
News Udinese mercato
Riscatto ufficiale! Alessandro Zanoli è dell'Udinese - Calciomercato
News Udinese
Colpo dall'Inter per l'Udinese: arriva l'esterno a parametro 0 - Calciomercato
News Udinese
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti