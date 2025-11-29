I friulani strappano i tre punti dall'incontro con il Parma terminato per 0 a 2. Ecco le immagini salienti

Lorenzo Focolari

Parma Calcio 1913 v Udinese Calcio - Serie A
Davis e Zaniolo

Parma Calcio 1913 v Udinese Calcio - Serie A

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