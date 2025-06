L’Udinese mette a referto il primo colpo! Ufficiale il post Bijol

Colpo importante per i bianconeri che mettono a referto il primo affare di quest’estate e della stagione che verrà. Un nuovo difensore è approdato in Friuli Venezia Giulia e si parla di un elemento che è pronto per prendersi la Serie A dopo aver convinto tutti nella cadetteria del calcio italiano. I dettagli sull’affare che ha portato Nicolò Bertola a vestire la maglia dell’Udinese .

I dettagli dell’affare

Questa è senza ombra di dubbio una masterclass da parte della dirigenza bianconera, non solo per un innesto importante e dal valore futuro garantito ma anche per averlo tolto alla diretta concorrenza. Il Sassuolo ci ha provato, ma non ci è riuscito e non è stato l’unico team della massima serie ad aver messo Nicolò Bertola nella lista dei preferiti. Non dimentichiamo che il calciatore italiano ha firmato un quinquennale fino al 30 Giugno 25 ed è pronto per dare il via alla sua prima esperienza in Serie A.