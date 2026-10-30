Dopo il pareggio contro il Parma, l'Udinese si prepara ad affrontare la Roma. Alla vigilia della sfida, Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita e fare il punto sulla situazione della squadra, tra il recupero degli infortunati e la necessità di ritrovare la via del gol.

“Contro le squadre top non si parte senza speranze”

“Domani giochiamo contro la Roma, che è una squadra in forma, lo è da molto tempo, sta facendo molto bene. Si sta confermando su altissimi livelli, lottano per il campionato e hanno obiettivi a livello internazionale. Sono forti, ma l'anno scorso contro la Roma abbiamo fatto due buone gare. È un avversario complicato e verranno qui senza cambiare il loro stile di gioco, dovremo affrontare i duelli con la giusta intensità.

Contro le squadre top non si parte senza speranze. Sarà la terza gara in settimana, a Parma c'è stato un passo avanti ottenendo un punto importante soprattutto per la testa, siamo usciti dal campo ottenendo qualcosa. Abbiamo fatto una prestazione solida, ma considerando le circostanze dobbiamo lavorare su questa strada”.

Sulla difficoltà di trovare il gol e sulle condizioni di Davis e Zaniolo:

“Sicuramente non è positivo e non è bello quando non si riescono a concretizzare le occasioni. Non stiamo segnando, però anche con il Parma abbiamo avuto delle occasioni, così come contro il Torino o il Cagliari. La situazione la conosciamo, è importante però anche restare compatti, sappiamo la situazione e i risultati, stiamo lavorando sodo.

Per quanto riguarda Davis e Zaniolo, ovviamente sono i nostri giocatori chiave. La situazione solita però non è quella attuale, sono giocatori insostituibili ma non sono al 100% della forma. Possono con la loro qualità farci vincere le partite ed è positivo averli a disposizione, penso si sia visto già contro il Parma quanto possono essere importanti per noi”.

Chakvetadze, Bertola e le scelte di formazione

Sul ruolo di Chakvetadze in mediana:

“È un giocatore molto duttile, può fare il trequartista, la mezzala, si muove molto, è bravo a ricevere palla. Anche io lo sto conoscendo al meglio, visto che ha saltato la preparazione. Abbiamo dovuto schierarlo lì anche perché Piotrowski non ha ancora i novanta minuti. Ci sono altri ragazzi che possono giocare lì”.

Sul recupero di Bertola:

“Bertola ci sarà, aveva finito le energie dopo una gara molto intensa”.

Sulla Roma di Gasperini:

“La Roma non ha cambiato molto rispetto all'anno scorso, sono forti e sappiamo come lavora Gasperini. Le sue squadre giocano in profondità, sanno giocare uomo su uomo, sono una squadra completa, dalle grandi qualità. Dovremo cooperare gli uni con gli altri, stando attenti con la palla tra i piedi. Avremo meno possesso palla rispetto a Parma, ma abbiamo la nostra idea di gara e cercheremo di attuare il piano partita”.

Sulle prossime partite prima della sosta:

“Rispetto a Parma cambieremo qualcosina, ma non molto. Fino alla sosta abbiamo due gare decisive con Roma e Venezia, dove dobbiamo mostrare le nostre qualità”.