Dopo il pareggio contro il Parma, l'Udinese si prepara ad affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini nella decima giornata di campionato. Sabato 31 ottobre, alle ore 18:00, i friulani torneranno in campo al Bluenergy Stadium con l'obiettivo di conquistare tre punti importanti davanti al proprio pubblico. In vista della sfida, Kosta Runjaic spera di recuperare due pedine fondamentali per la difesa: Oumar Solet e David Alaba, entrambi assenti nell'ultima trasferta a causa di problemi fisici.

Solet, nessuna lesione: il difensore vuole esserci contro la Roma

Le condizioni di Oumar Solet rappresentano uno dei temi principali in casa bianconera. Il difensore francese è alle prese con un problema al muscolo pettineo della gamba sinistra, ma gli accertamenti hanno escluso lesioni. Una notizia incoraggiante per lo staff tecnico, che spera di poter contare sul giocatore in una partita importante per il percorso dell'Udinese.

Solet proverà a recuperare in tempo per la sfida contro la formazione giallorossa. La sua presenza garantirebbe a Runjaic un'opzione importante nel reparto arretrato, soprattutto considerando la necessità di mantenere solidità e attenzione contro un avversario dotato di qualità offensive.

Alaba lavora per il rientro: Runjaic attende novità

Anche David Alaba è impegnato nel percorso di recupero in vista della partita di sabato. Per il difensore si tratta di un risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione contro il Parma. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se potrà tornare tra i convocati.

Il possibile recupero di entrambi rappresenterebbe una notizia positiva per Runjaic, chiamato a preparare una sfida delicata dopo il periodo difficile attraversato dalla squadra. Il pareggio del Tardini ha interrotto la serie di sei sconfitte consecutive e restituito un po' di fiducia all'ambiente, ma adesso servirà dare continuità al risultato.