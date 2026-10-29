La preparazione dell'Udinese alla sfida contro la Roma prosegue con l'attenzione rivolta alle condizioni degli indisponibili. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma, la squadra di Kosta Runjaic vuole dare continuità al risultato e tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico.

Solet e Alaba tra le assenze: la situazione in difesa

Tra i giocatori che risultano indisponibili figurano Oumar Solet e David Alaba, entrambi alle prese con problemi fisici. La loro assenza riduce le alternative a disposizione di Runjaic nel reparto arretrato.

Contro il Parma, i bianconeri sono riusciti a mantenere la porta inviolata, con Maduka Okoye protagonista grazie al rigore parato a Bernabé. La prova difensiva del Tardini rappresenta un segnale incoraggiante, ma sarà importante confermare la stessa attenzione anche contro un'avversaria di livello come la Roma.

Gueye, Bayo e Zanoli: Runjaic aspetta novità

Oltre ai problemi in difesa, l'Udinese deve valutare anche le assenze di Idrissa Gueye, Vakoun Bayo e Alessandro Zanoli. I tre giocatori sono indicati tra gli indisponibili in vista della decima giornata, con tempi di recupero differenti: per Gueye è previsto uno stop più lungo, mentre Bayo e Zanoli potrebbero tornare a disposizione all'inizio di novembre.

La situazione limita le alternative a disposizione di Runjaic, chiamato a individuare la formazione più adatta per affrontare la Roma. Il tecnico potrà fare affidamento sui giocatori disponibili e sulle indicazioni emerse dalla trasferta di Parma, nella quale l'Udinese ha mostrato segnali di maggiore equilibrio.