Sarà Fabio Maresca a dirigere Udinese-Roma, in programma sabato 31 ottobre alle 18. Ecco la squadra arbitrale e i precedenti con i friulani.
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È stata ufficializzata la designazione arbitrale per Udinese-Roma, sfida valida per la decima giornata di Serie A e in programma sabato 31 ottobre alle ore 18:00 al Bluenergy Stadium. A dirigere l'incontro sarà Fabio Maresca, appartenente alla sezione di Napoli.
Udinese-Roma, la squadra arbitrale completa
Maresca sarà affiancato dagli assistenti Lo Cicero e Rossi L. Il quarto ufficiale designato è Daniele Chiffi, mentre al VAR ci sarà Paterna, assistito da Aureliano nel ruolo di AVAR.
La squadra arbitrale sarà quindi composta da:
- Arbitro: Fabio Maresca
- Assistenti: Lo Cicero e Rossi L.
- Quarto ufficiale: Chiffi
- VAR: Paterna
- AVAR: Aureliano
I precedenti di Maresca con l'Udinese
Il bilancio di Fabio Maresca con i friulani è positivo. Il direttore di gara ha arbitrato l'Udinese in 20 occasioni, con nove vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. L'ultimo precedente risale al 6 aprile scorso, quando i bianconeri affrontarono il Como in una partita terminata 0-0.
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