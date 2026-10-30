È stata ufficializzata la designazione arbitrale per Udinese-Roma, sfida valida per la decima giornata di Serie A e in programma sabato 31 ottobre alle ore 18:00 al Bluenergy Stadium. A dirigere l'incontro sarà Fabio Maresca, appartenente alla sezione di Napoli.

Udinese-Roma, la squadra arbitrale completa

Maresca sarà affiancato dagli assistenti Lo Cicero e Rossi L. Il quarto ufficiale designato è Daniele Chiffi, mentre al VAR ci sarà Paterna, assistito da Aureliano nel ruolo di AVAR.

La squadra arbitrale sarà quindi composta da:

Arbitro : Fabio Maresca

Assistenti : Lo Cicero e Rossi L.

Quarto ufficiale : Chiffi

VAR : Paterna

AVAR: Aureliano

I precedenti di Maresca con l'Udinese

Il bilancio di Fabio Maresca con i friulani è positivo. Il direttore di gara ha arbitrato l'Udinese in 20 occasioni, con nove vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. L'ultimo precedente risale al 6 aprile scorso, quando i bianconeri affrontarono il Como in una partita terminata 0-0.