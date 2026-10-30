Archiviato il pareggio contro il Parma, per l'Udinese è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. Sabato 31 ottobre i bianconeri ospiteranno la Roma di Gian Piero Gasperini al Bluenergy Stadium, in una partita importante per provare a dare continuità al risultato ottenuto al Tardini. In vista della sfida, Kosta Runjaic incontrerà oggi, venerdì 30 ottobre, i giornalisti per presentare la gara e fare il punto sulla situazione della squadra.

Udinese-Roma, Runjaic in conferenza stampa oggi alle 18

L'appuntamento con la conferenza stampa di Kosta Runjaic è fissato per oggi alle ore 18:00 nella sala stampa del Bluenergy Stadium. L'incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale dell'Udinese, come comunicato dal club friulano.

Il tecnico presenterà la sfida contro la Roma, valida per la decima giornata di Serie A, e potrà fornire indicazioni importanti sul momento della squadra. Dopo sei sconfitte consecutive, il pareggio a reti inviolate contro il Parma ha permesso ai bianconeri di tornare a muovere la classifica. Ora l'obiettivo è ritrovare continuità davanti al pubblico di casa.