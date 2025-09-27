Sassuolo-Udinese | Parla Runjaic: “Zaniolo? Bene, ma va aspettato”

In vista della sfida di campionato tra il Sassuolo di mister Grosso e l’Udinese di mister Runjai, ecco le parole del tecnico tedesco

Nicola Badursi 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 19:30)

Alla vigilia della sfida tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic e il Sassuolo di Fabio Grosso ha fatto il punto proprio il coach bianconero. Non perdiamo neanche un secondo e partiamo subito con le sue dichiarazioni. Il punto anche su una possibile maglia da titolare per Nicolò Zaniolo.

Zaniolo pronto per essere titolare? — ”Possiamo giocare con diversi giocatori sulla trequarti. Zaniolo ha fatto bene lì contro il Palermo, ma deve migliorare e noi dobbiamo aspettarlo. Fondamentale che ci dia una mano durante tutta la stagione, visto che non avremo Bayo. Abbiamo poi anche Gueye, che contro il Palermo non ha fatto male, ha fatto vedere che si muove molto e che gli piace attaccare la profondità, ha la mia fiducia e anche lui può giocare. Abbiamo delle idee, poi vedremo le scelte definitive dopo la rifinitura”.

Cosa si aspetta dal Sassuolo? — ”Sassuolo è una buona squadra, sono saliti in Serie A facendo un bel campionato lo scorso anno. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, prendiamo seriamente questa partita e siamo consapevoli delle sue difficoltà. Dobbiamo confermarci sui nostri livelli, in Coppa Italia abbiamo passato il turno, ma non nascondo che ci sono comunque stati degli errori individuali. Palermo resta meglio del match contro il Milan”.

Il punto su Palma — ”Contro la Carrarese in Coppa ha dimostrato di poterci stare in gruppo. Ha avuto qualche problemino che lo ha fatto fuori dal gruppo fino al Palermo. Adesso è recuperato a tutti gli effetti. Sono contento di tutto, anche del suo recupero. Non è scontato che un ragazzo giochi in questo modo soprattutto quando è così giovane. Posso dire che è pronto per la Serie A e soprattutto che non gioca per accumulare minuti, ma perché ci dà una mano”

