Sassuolo-Udinese, le probabili formazioni. Nestorvski-Lasagna in avanti

Domani inizierà il 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 2o19/2020. L’Udinese dopo aver conquistato la salvezza con tre turni di anticipo, ma reduce dal ko contro il Lecce, farà visita allo spumeggiante Sassuolo di De Zerbi, reduce dal sonoro 5-0 inflitto al Genoa. Gotti vuole chiudere in bellezza cercando di battere gli emiliani, che vivono uno stato di grazia in attacco ma che concedono anche molto dal punto di vista difensivo. Il tecnico dei friulani si affida all’estro di De Paul e alla fisicità di Fofana, con Walace in regia. In avanti spazio a Nestorovski e Lasagna. I neroverdi si affidano alla vena realizzativa del bomber Caputo, che con le sue 21 reti si piazza al 4′ posto della classifica cannonieri della Serie A, dietro tre mostri sacri come: Immobile, Cristiano Ronaldo e Lukaku. Queste le probabili formazioni della gara:

SASSUOLO (4-2-3-1)

Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo

UDINESE (3-5-2)

Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski