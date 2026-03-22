Italia – Scamacca alza bandiera bianca: il sostituto scelto da Gattuso

La sfida tra i bianconeri di Udine e il Genoa di mister Daniele De Rossi è l'ultima sfida prima che torni la Nazionale italiana protagonista . C'è un mondiale da conquistare (stiamo parlando di quello che andrà in scena quest'estate nel Nord America).

Nel frattempo i play-off vanno vinti e portarli a casa non è affatto semplice. Il primo impegno sarà questo giovedì contro l'Irlanda del Nord, sfida da semifinale e poi solo in caso di vittoria un'ipotetica finale contro una tra Bosnia e Turchia. Non arrivano delle ottime notizie nel corso delle ultime ore, visto che gli Azzurri dovranno fare a meno di un calciatore molto importante nello scacchiere tattico del coach, stiamo parlando di Gianluca Scamacca. Non perdiamo un secondo ed ecco i calciatori che potrebbero sostituirlo. C'è già il favoritissimo <<<