La sfida tra i bianconeri di Udine e il Genoa di mister Daniele De Rossi è l'ultima sfida prima che torni la Nazionale italiana protagonista. C'è un mondiale da conquistare (stiamo parlando di quello che andrà in scena quest'estate nel Nord America).
mondoudinese udinese news udinese Italia – Scamacca alza bandiera bianca: il sostituto scelto da Gattuso
udinese
Italia – Scamacca alza bandiera bianca: il sostituto scelto da Gattuso
Il centravanti della nazionale alza bandiera bianca, andiamo a vedere se ci potrà essere sul campo da gioco lo spazio per Nicolò Zaniolo
Nel frattempo i play-off vanno vinti e portarli a casa non è affatto semplice. Il primo impegno sarà questo giovedì contro l'Irlanda del Nord, sfida da semifinale e poi solo in caso di vittoria un'ipotetica finale contro una tra Bosnia e Turchia. Non arrivano delle ottime notizie nel corso delle ultime ore, visto che gli Azzurri dovranno fare a meno di un calciatore molto importante nello scacchiere tattico del coach, stiamo parlando di Gianluca Scamacca. Non perdiamo un secondo ed ecco i calciatori che potrebbero sostituirlo. C'è già il favoritissimo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA