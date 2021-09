News Udinese – Scelta inaspettata: Gotti ha coraggio da vendere!

Esattamente come quando andavamo a scuola e la professoressa aveva programmato il compito in classe. Questa domenica, alle 15:00 allo Stadio Picco di La Spezia, l'Udinese ha un test importante. Tutti i fari però sono puntati... su Marino. Perché?

La campagna acquisti dell'Udinese scenderà in campo nella prossima giornata. Il momento (finalmente) è arrivato. É tutto pronto.

É finito il tempo delle amichevoli. Adesso è arrivato il momento di fare sul serio. Ma non perdiamoci in chiacchiere e arriviamo al dunque. La Gazzetta e il Corriere dello Sport non hanno dubbi: il ragazzo parte dal primo minuto.Gotti ha fatto la sua scelta! <<<