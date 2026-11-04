Dopo il messaggio del capitano Karlstrom, anche Oumar Solet ha voluto salutare Kosta Runjaic. Il difensore francese ha dedicato un pensiero all'ex allenatore dell'Udinese attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Il messaggio di Solet per Runjaic

Il centrale bianconero ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto insieme, ricordando in particolare l'ultima stagione, vissuta come un'annata speciale per la squadra:

“Grazie mister per tutto ciò che hai fatto qui con noi, non dimenticheremo mai, specialmente l’ultima stagione, che è stata la migliore in tanti anni e l’abbiamo fatta tutti assieme. TI auguro il meglio!”