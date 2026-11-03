Luca Gotti commenta il cambio in panchina dell’Udinese e l’arrivo di Paolo Zanetti. Intervenuto a Sky, l’ex allenatore bianconero ha ricordato il lavoro svolto da Kosta Runjaic e sottolineato il valore della rosa a disposizione del nuovo tecnico.

“Runjaic ha fatto un lavoro ottimo” e promuove Zanetti

Gotti ha riconosciuto i meriti dell'allenatore tedesco, evidenziando il percorso compiuto nelle due stagioni precedenti alle ultime dieci partite:

“La società puntava molto, giustamente, su Runjaic. In questi due anni, che hanno preceduto queste ultime dieci partite, ha fatto un lavoro ottimo”.

L'ex tecnico ha poi espresso la propria valutazione sull'organico dell'Udinese, indicando nella qualità della rosa un elemento importante per affrontare la nuova fase della stagione. Gotti ha concluso commentando la scelta di affidare la squadra a Paolo Zanetti:

“Io sono convinto, e credo la società la pensi come me, che questa squadra, questo organico che ha a disposizione l’Udinese, sia il migliore degli ultimi dieci anni. Per questo dico che Zanetti ha fatto benissimo ad accettare la panchina bianconera”.