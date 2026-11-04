L'Udinese ha ufficializzato i collaboratori che affiancheranno Paolo Zanetti nella nuova avventura sulla panchina bianconera. Il tecnico sarà accompagnato da tre professionisti che entreranno a far parte del suo staff.

I nomi dello staff di Zanetti

In Friuli arriverà Alberto Bertolini, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda e affiancherà Zanetti, come già avvenuto nelle precedenti esperienze del tecnico. Nel gruppo di lavoro ci saranno anche Mirco Gasparetto, nel ruolo di collaboratore tecnico, e Nicolò Guberti, che si occuperà dell'analisi delle partite.

Si completa così la composizione dello staff che accompagnerà Zanetti nel nuovo incarico. Il gruppo inizierà a lavorare insieme con l'obiettivo di preparare al meglio i prossimi impegni dell'Udinese, a partire dalla sfida contro il Venezia.