Keinan Davis saluta Kosta Runjaic e il suo staff dopo l'esonero dell'allenatore dell'Udinese. L'attaccante ha affidato a Instagram un messaggio di ringraziamento per il percorso condiviso.

Il messaggio di Davis su Instagram

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Davis ha scritto:

“Grazie coach, Malecki e Trukan, ho apprezzato e apprezzerò davvero per sempre i due anni e oltre passati insieme e la fiducia riposta in me. Vi auguro il meglio”.

Anche Davis ha quindi voluto dedicare un pensiero a Runjaic e ai suoi collaboratori, ricordando il periodo trascorso insieme e la fiducia ricevuta durante l'esperienza in bianconero. Con il cambio in panchina si chiude un capitolo per l'Udinese, mentre la squadra si prepara a iniziare un nuovo percorso.