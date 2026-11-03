Paolo Zanetti comincia oggi la sua avventura sulla panchina dell’Udinese. Nel pomeriggio il nuovo allenatore dirigerà il primo allenamento al Bruseschi, iniziando a conoscere il gruppo in vista dello scontro salvezza contro il Venezia.

Zanetti al lavoro: Solet disponibile contro il Venezia

La seduta servirà al tecnico per avere un primo contatto diretto con i giocatori e valutare le possibili scelte per la trasferta di venerdì. Tra le notizie positive c’è la situazione di Solet, che ha continuato a lavorare anche nei giorni scorsi e sarà a disposizione per la sfida contro i lagunari.

Per Alaba e Zanoli, invece, il rientro dovrebbe slittare alla trasferta di Bologna del 22 novembre, dopo la sosta per le nazionali.

Da valutare le condizioni di Bayo

Zanetti proverà inoltre a recuperare Bayo, fermato tre settimane fa da una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Le prossime sedute saranno importanti per capire se l'attaccante potrà tornare tra i convocati già in occasione della gara con il Venezia.

Il nuovo allenatore avrà dunque pochi giorni per conoscere la squadra e preparare una partita importante per la classifica bianconera.