Per l’amichevole in programma oggi alle 15 a Premariacco contro l’Udinese, mister Marino dovrà fare a meno di Paloschi. Non solo, perché anche Salamon e Mazzocco rimangono ai box per infortunio. Oltre a Bonifazi, che in vista di una probabile cessione è ai margini del gruppo.

FONTE Ilrestodelcarlino.it