L'esonero di Kosta Runjaic ha portato anche il saluto di Florian Thauvin. L'ex attaccante dell'Udinese ha dedicato al tecnico un messaggio su Instagram, ringraziandolo per la fiducia e il percorso condiviso in bianconero.

Il messaggio di Thauvin per Runjaic: “È stato un onore lavorare con lei”

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Thauvin ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti dell'allenatore tedesco e del suo staff:

“Mister, personalmente volevo ringraziarla per i momenti trascorsi all'Udinese. È stato un onore per me lavorare con lei e con il suo staff. Siete dei grandi professionisti e ho imparato molto da voi. Ha creduto in me quando in pochi ci credevano ancora. Mi ha dato fiducia e l'opportunità di dimostrare il mio valore in campo. È stato il primo allenatore a nominarmi capitano. GRAZIE. Le auguro il meglio. Il mio messaggio è ovviamente rivolto anche a Macki e ad Alex. Vi attendono grandi sfide”.