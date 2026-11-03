Dopo l'esonero di Kosta Runjaic, Florian Thauvin gli dedica un messaggio su Instagram e ringrazia l'ex allenatore per la fiducia ricevuta.
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L'esonero di Kosta Runjaic ha portato anche il saluto di Florian Thauvin. L'ex attaccante dell'Udinese ha dedicato al tecnico un messaggio su Instagram, ringraziandolo per la fiducia e il percorso condiviso in bianconero.
Il messaggio di Thauvin per Runjaic: “È stato un onore lavorare con lei”
Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Thauvin ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti dell'allenatore tedesco e del suo staff:
“Mister, personalmente volevo ringraziarla per i momenti trascorsi all'Udinese. È stato un onore per me lavorare con lei e con il suo staff. Siete dei grandi professionisti e ho imparato molto da voi. Ha creduto in me quando in pochi ci credevano ancora. Mi ha dato fiducia e l'opportunità di dimostrare il mio valore in campo. È stato il primo allenatore a nominarmi capitano. GRAZIE. Le auguro il meglio. Il mio messaggio è ovviamente rivolto anche a Macki e ad Alex. Vi attendono grandi sfide”.
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