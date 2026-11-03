L'esonero di Kosta Runjaic ha lasciato il segno nello spogliatoio dell'Udinese. Tra i giocatori che hanno voluto salutare il tecnico tedesco c'è il capitano Jesper Karlstrom, che ha affidato a Instagram un messaggio personale per ringraziare l'allenatore e il suo staff.

Il centrocampista svedese ha voluto riconoscere il contributo ricevuto durante il percorso condiviso in bianconero, sottolineando soprattutto la fiducia che Runjaic gli ha dimostrato.

Il messaggio di Karlstrom dopo l'esonero di Runjaic

Il capitano friulano ha pubblicato un pensiero rivolto al tecnico, a Mali e ad Alex, figure che hanno accompagnato la sua esperienza a Udine.

“Grazie mister, Mali e Alex per tutto. Vi sarò sempre grato per i ricordi e la fiducia che mi avete dato”.

Parole che testimoniano il rapporto costruito tra Karlstrom e lo staff durante il periodo alla guida dell'Udinese. L'esonero di Runjaic chiude un capitolo della stagione bianconera e apre una nuova fase per la squadra, chiamata adesso a ritrovare risultati e continuità.