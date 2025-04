News Udinese – Thauvin ci sarà contro i rossoneri? Le ultime

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri, ecco tutti i dettagli sui prossimi incontri e sulla sfida contro i rossoneri

Florian Thauvin continua a lavorare in maniera intensa in vista dei prossimi incontri di campionato. L'attaccante sa che è un punto centrale oltre che fondamentale della squadra guidata da Kosta Runjaic e queste ultime tre partite lo hanno dimostrato.

Il recupero per questo venerdì non sembra semplice ed anzi se dovesse arrivare relegherebbe il calciatore alla panchina (almeno inizialmente). Al suo posto si scalda sempre Iker Bravo che è chiamato ad una prova convincente dopo la prestazione opaca in quel di Genova, occhio anche a Simone Pafundi.