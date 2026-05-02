Una sfida che ha regalato tantissime emozioni nel corso dei novanta minuti di gioco. Un'Udinese che continua il suo percorso e non vede l'ora di conquistare i cinquanta punti finali. Dall'altra parte un Torino che ha dato spazio alla squadra bianconera di fare la differenza. Non perdiamo un secondo e passiamo al top e flop dell'incontro. Ecco chi si aggiudica l'Oscar.

Il top

Il flop

Il calciatore che sorprende più di tutti e lo fa da un mese a questa parte è. Il difensore laterale sa benissimo che questa è l'ultima chance e di conseguenza offre il secondo gol consecutivo ed una prova di assoluto spessore. Difficile da fermare e sicuramente saranno problemi (se dovesse arrivare il rinnovo) da quando tornerà Alessandro Zanoli.Il calciatore che più di tutti delude le aspettative è un granata e stiamo parlando del Cholito Simeone. Prova in cui viene oscurato da Christian Kabasele. Il difensore belga non si fa superare praticamente mai. Non perdiamo altro tempo e passiamo a tutti i voti assegnati a fine incontro.