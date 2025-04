Torino-Udinese | Runjaic in emergenza totale: “Fuori Lucca e Thauvin”

La sfida tra il Torino di Vanoli e l'Udinese di Kosta Runjaic è alle porte. Ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni del coach in conferenza

La sfida tra il Torino di Vanoli e l'Udinese di Kosta Runjaic è alle porte. Ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni del coach bianconero in conferenza.

Come sta Thauvin? Si recupererà qualcuno in attacco?

"Thauvin è ancora fuori dalla lista, visto che presenta qualche fastidio al piede e non riesce a tornare ad allenarsi in gruppo. Nel corso di questi giorni abbiamo perso anche Lorenzo Lucca e speriamo di poterlo recuperare il prima possibile. Non ci saranno Jordan Zemura ed Alexis Sanchez, mentre dovrebbe recuperare Keinan Davis".