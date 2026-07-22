Domenica 2 agosto alle ore 16:30 l’Udinese affronterà l’ultima amichevole del ritiro austriaco: i bianconeri affronteranno il Trabzonspor.
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Il 2 agosto alle 16.30 sul campo di Landskron sarà il Trabzonspor a concludere il programma delle amichevoli che affronterà l'Udinese in Austria durante il ritiro di preparazione: prima della squadra turca, i bianconeri affronteranno lo Swansea il 24 luglio, il Shabab Ali Ahli Dubai il 28 luglio e il Mainz il 1 agosto.
Il comunicato della società
“Un nuovo test di livello internazionale per chiudere al meglio il ritiro austriaco.
L'Udinese affronterà il Trabzonspor, formazione arrivata al terzo posto nell'ultimo campionato turco. La partita è in programma domenica 2 agosto alle ore 16.30 a Landskron. Un match di spessore internazionale che chiuderà il programma di amichevoli austriache.
I bianconeri, poi, faranno ritorno a Udine nella serata del 3 agosto”.
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