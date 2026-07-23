Simone Pafundi continua a restare un obiettivo di diversi club di Serie B, e tante squadre sk stanno facendo avanti per capire i costi e la fattibilità dell’operazione con l'Udinese. A tal proposito, nelle ultime ore, l’Avellino sarebbe la squadra che maggiormente si è portata avanti nei colloqui esplorativi e starebbe aspettando il momento giusto per avanzare un offerta per il classe 2006.

Ad oggi, il calciatore continua ad allenarsi insieme alla squadra ed è partito in ritiro a Lienz in Austria per giocarsi le sue carte e provare a restare all'Udinese. Nonostante ciò, il suo futuro in Friuli resta incerto. Molto probabilmente la dirigenza bianconera opterà per un prestito, così da garantirgli minutaggio e continuare il percorso di crescita in maniera graduale.

L’Udinese resta quindi in attesa dei primi passi concreti della squadra campana, che nelle prossime settimane, potrebbe farsi avanti e presentare una prima offerta ufficiale per tentare di convincere i bianconeri a lasciar partire Pafundi in direzione Irpinia.