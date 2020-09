Udinese, Barak ceduto saluta il club e i compagni – FOTO

NEWS UDINESE – Antonin Barak dopo il prestito al Lecce dello scorso anno, è stato ceduto a titolo definitivo dall’Udinese proprio ai salentini nelle scorse ore. Prima di abbandonare definitivamente il Friuli per la Puglia, il centrocampista ceco ha voluto salutare e ringraziare i bianconeri sul proprio account Instagram:

“Grazie Udinese e soprattutto Udine. Grazie per avermi portato in Italia, uno dei Paesi più belli che ho visto nella mia vita. Grazie per la bella esperienza. Grazie ai tifosi, sempre gentili e che mi hanno fatto sentire bene a Udine, grazie a tutti gli allenatori, allo staff e a tutti coloro con i quali ho lavorato e soprattutto GRAZIE AI MIEI COMPAGNI. Auguro a tutti voi il meglio per il futuro”.