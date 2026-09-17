L’Udinese si prepara ad affrontare il Cagliari nella sfida di sabato 19 settembre, valida per il campionato di Serie A. Per i tifosi che non potranno seguire la partita dal vivo al Bluenergy Stadium, ecco tutte le informazioni utili su dove vedere Udinese-Cagliari in TV e streaming, con orario e piattaforme per seguire il match.

Udinese-Cagliari, data e orario

La sfida tra Udinese e Cagliari è in programma sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00. L’incontro si disputerà al Bluenergy Stadium di Udine e sarà valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Dove vedere Udinese-Cagliari in TV

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti per tutte le gare del campionato di Serie A. Per seguire l’incontro in televisione sarà quindi necessario accedere alla piattaforma tramite un abbonamento compatibile.

Udinese-Cagliari, dove vederla in streaming

La gara sarà disponibile anche in streaming su DAZN, attraverso l’applicazione ufficiale e i dispositivi compatibili, tra cui smartphone, tablet, computer e smart TV. La visione richiede un abbonamento che includa la partita.