La fase difensiva sarà uno degli aspetti da osservare nella prossima partita dell’Udinese. Sabato 19 settembre i bianconeri affronteranno il Cagliari al Bluenergy Stadium, con l’obiettivo di ritrovare maggiore equilibrio dopo la gara di San Siro. La squadra di Kosta Runjaic dovrà cercare risposte sul campo, lavorando sulla compattezza e sulla gestione dei momenti di pressione.

Dieci gol subiti nelle prime quattro giornate

Il dato delle reti incassate è uno degli elementi che accompagna l’avvicinamento alla sfida. Dopo quattro partite di campionato, l’Udinese ha subito dieci gol, un aspetto sul quale anche Maduka Okoye si è soffermato dopo la sconfitta contro l’Inter.

Il portiere ha riconosciuto la necessità di cambiare qualcosa e ha sottolineato come la squadra stia già lavorando per migliorare. La rotazione degli interpreti in difesa può essere un fattore, ma non deve diventare una giustificazione.

Compattezza e attenzione per affrontare il Cagliari

Contro i rossoblù sarà importante mantenere le distanze tra i reparti e limitare gli spazi a disposizione degli avversari. L’Udinese dovrà trovare un equilibrio tra la fase di non possesso e la possibilità di ripartire, evitando di concedere occasioni semplici.

La partita rappresenta anche un’opportunità per mettere in pratica il lavoro svolto durante la settimana e correggere gli aspetti emersi nelle prime giornate.

La risposta attesa al Bluenergy Stadium

Il confronto con il Cagliari sarà un nuovo banco di prova per il gruppo di Runjaic. I bianconeri cercheranno di ritrovare solidità e continuità, con la consapevolezza che servirà una prestazione attenta per tutta la durata dell’incontro.

La priorità sarà trasformare le indicazioni raccolte nelle ultime gare in una prova più equilibrata, cercando di tornare a conquistare punti davanti ai propri tifosi.