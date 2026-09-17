In casa Udinese l’attenzione è rivolta alle condizioni dei giocatori che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici. In vista della gara di sabato contro il Cagliari, Kosta Runjaic spera di poter contare su nuove soluzioni per affrontare un appuntamento importante prima della pausa per le Nazionali.

Zaniolo e Zanoli, attesa per il recupero

Nicolò Zaniolo e Alessandro Zanoli sono due dei nomi seguiti con interesse in vista della partita. Runjaic aveva espresso ottimismo sulla possibilità di riaverli a disposizione per la sfida con i rossoblù.

Il loro eventuale rientro allargherebbe le alternative del tecnico, consentendogli di valutare diverse opzioni per la formazione. Le decisioni definitive dipenderanno però dalle condizioni dei due calciatori e dalle valutazioni dello staff.

Le scelte di Runjaic per affrontare il Cagliari

La preparazione della gara prosegue con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra organizzazione difensiva e capacità di creare occasioni. Dopo la rimonta subita contro l’Inter, l’Udinese è chiamata a gestire con maggiore attenzione i momenti della partita.

Il Cagliari arriva alla trasferta friulana dopo il successo contro l’Atalanta, risultato che rende ancora più importante preparare la sfida con attenzione.

Sabato al Bluenergy Stadium

Udinese-Cagliari si giocherà sabato 19 settembre alle ore 15 al Bluenergy Stadium. Per i bianconeri sarà l’occasione di cercare una risposta davanti ai propri tifosi e chiudere questa fase del campionato con una prestazione positiva.

Le indicazioni più precise sulle condizioni della rosa sono attese alla vigilia, quando Runjaic parlerà in conferenza stampa.