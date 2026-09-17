Non sarà soltanto una partita di campionato quella tra Udinese e Cagliari, in programma sabato 19 settembre al Bluenergy Stadium. La società friulana ha annunciato un’iniziativa dedicata alla sostenibilità, con l’obiettivo di integrare temi ambientali e sociali nell’organizzazione dell’evento sportivo. Il progetto coinvolgerà il club, le istituzioni locali, i partner e diverse realtà del territorio.

“Play for Sustainability”, il progetto bianconero

L’iniziativa prende il nome di “Play for Sustainability / Tutti in campo per il pianeta” e accompagnerà la gara contro i rossoblù. Il progetto segue le linee guida contenute nel manuale UEFA dedicato alla sostenibilità degli eventi calcistici, che propone di considerare questi aspetti nelle diverse fasi di organizzazione di una manifestazione sportiva.

L’Udinese intende così utilizzare una giornata di campionato per richiamare l’attenzione su temi che vanno oltre il risultato del campo, coinvolgendo anche il contesto cittadino e le realtà che collaborano con la società.

Una partita che coinvolge il territorio

Il programma è stato sviluppato insieme a istituzioni, partner e organizzazioni locali. L’obiettivo è portare i principi della sostenibilità all’interno dell’esperienza della partita, coinvolgendo non soltanto la società, ma anche chi prenderà parte all’evento.

Per il club friulano, Udinese-Cagliari diventa quindi un’occasione per collegare calcio e responsabilità ambientale e sociale, valorizzando il ruolo dello stadio come spazio di partecipazione.

Sabato il calcio incontra la sostenibilità

La sfida contro il Cagliari si disputerà sabato 19 settembre alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium.

Sul terreno di gioco l’Udinese cercherà punti importanti per il proprio campionato, mentre fuori dal campo la giornata sarà accompagnata dalle iniziative legate a “Play for Sustainability”.

Una doppia dimensione per un appuntamento che unirà l’aspetto sportivo a un progetto rivolto al pianeta e alla comunità.