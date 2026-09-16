È stata ufficializzata la squadra arbitrale che accompagnerà l’Udinese nella prossima sfida di campionato contro il Cagliari. A dirigere l’anticipo di sabato 19 settembre sarà Gianluca Manganiello, appartenente alla sezione di Pinerolo. Per i bianconeri si tratta di un appuntamento importante per voltare pagina dopo la rimonta subita contro l’Inter e cercare di tornare a conquistare punti davanti al proprio pubblico.

La squadra arbitrale di Udinese-Cagliari

Manganiello sarà affiancato dagli assistenti Bianchini e Pistarelli, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Rapuano. Al Var ci sarà Cosso, con Ghersini nel ruolo di assistente.

Ecco la designazione completa:

Arbitro : Gianluca Manganiello

Assistenti : Bianchini e Pistarelli

Quarto uomo : Rapuano

VAR : Cosso

AVAR: Ghersini

I precedenti dell’Udinese con Manganiello

Sono 14 le occasioni in cui l’Udinese ha incrociato Manganiello. Il bilancio complessivo dei friulani è di 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Un dato statistico che accompagna la designazione in vista della gara con il Cagliari, senza rappresentare naturalmente una previsione sull’esito della partita. La squadra di Runjaic sarà chiamata a concentrarsi sul campo, con l’obiettivo di reagire alla battuta d’arresto di San Siro e affrontare al meglio il prossimo impegno di campionato.