Designata la squadra arbitrale per Udinese-Cagliari, anticipo di sabato 19 settembre. Gianluca Manganiello dirigerà la gara: ecco assistenti, quarto uomo e Var.
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È stata ufficializzata la squadra arbitrale che accompagnerà l’Udinese nella prossima sfida di campionato contro il Cagliari. A dirigere l’anticipo di sabato 19 settembre sarà Gianluca Manganiello, appartenente alla sezione di Pinerolo. Per i bianconeri si tratta di un appuntamento importante per voltare pagina dopo la rimonta subita contro l’Inter e cercare di tornare a conquistare punti davanti al proprio pubblico.
La squadra arbitrale di Udinese-Cagliari
Manganiello sarà affiancato dagli assistenti Bianchini e Pistarelli, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Rapuano. Al Var ci sarà Cosso, con Ghersini nel ruolo di assistente.
Ecco la designazione completa:
- Arbitro: Gianluca Manganiello
- Assistenti: Bianchini e Pistarelli
- Quarto uomo: Rapuano
- VAR: Cosso
- AVAR: Ghersini
I precedenti dell’Udinese con Manganiello
Sono 14 le occasioni in cui l’Udinese ha incrociato Manganiello. Il bilancio complessivo dei friulani è di 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.
Un dato statistico che accompagna la designazione in vista della gara con il Cagliari, senza rappresentare naturalmente una previsione sull’esito della partita. La squadra di Runjaic sarà chiamata a concentrarsi sul campo, con l’obiettivo di reagire alla battuta d’arresto di San Siro e affrontare al meglio il prossimo impegno di campionato.
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