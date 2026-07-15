Nei giorni scorsi, Keinan Davis ha prolungato il suo contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2031. Una scelta che conferma la volontà della società friulana di voler crescere confermando uno dei migliori giocatori della scorsa stagione.

Dopo la firma del prolungamento di contratto, l’attaccante ha espresso tutta la sua gioia ai canali ufficiali del club, dichiarando di voler restare a lungo nella città di Udine. Di seguito le sue parole.

Le parole di Keinan Davis

Obiettivi per la prossima stagione? “La scorsa stagione mi ha dato molta fiducia. Quando fai una cosa una volta, pensi di poterlo rifare e di poter fare ancora meglio. Per cui, in vista della prossima stagione, sono concentrato e fiducioso, dopo l’ultima stagione. Voglio solo migliorare, da quando sono arrivato qui, sono migliorato ogni anno ed è ciò che spero di fare anche nella prossima stagione. Questo è il mio quarto anno qui. Lo scorso anno sono stato promosso vice capitano. Ho 28 anni, molta esperienza. Nello spogliatoio ci sono molti calciatori giovani, per cui per me è normale pensare di poter essere un leader della squadra”.

Un pensiero per i tifosi? “Voglio ringraziare tutti i tifosi. Come ho detto prima, fin dal primo giorno ho sentito il loro amore, per cui spero di continuare così e di creare altri bei ricordi insieme”.