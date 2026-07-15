Date e orari delle amichevoli estive che vedranno scendere in campo l’Udinese. Il primo test si disputerà sabato 18 luglio.
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Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’Udinese rende noto il programma delle amichevoli estive. I friulani, affronteranno quattro test durante la preparazione, con la prima gara in programma sabato 18 luglio.
Il comunicato del club
“Un programma fitto per scaldare i motori ed entrare nel vivo della preparazione.
Il percorso di amichevoli estive dell'Udinese inizierà sabato prossimo, 18 luglio, con la sfida all' NK Istra, compagine della massima serie croata. La partita si disputerà a porte chiuse, alle ore 18.00, al Centro Sportivo Dino Bruseschi.
Nel corso del periodo di ritiro a Lienz, dal 22 luglio al 4 agosto, l'Udinese si appresta, poi, a sostenere tre test amichevoli, tutti di livello internazionale. Il primo è in programma venerdì 24 luglio contro lo Swansea, club della Championship inglese. Successivamente i bianconeri affronteranno lo Shabab Al Ahli, squadra degli Emirati Arabi Uniti già incrociata durante la preparazione 2025, martedì 28 luglio. Si prosegue sabato 1° agosto, quando i ragazzi di mister Runjaic se la vedranno con il Mainz, formazione protagonista in Bundesliga.
Ecco il programma completo delle amichevoli austriache e del test del Bruseschi:
Udinese-NK Istra: sabato 18 luglio, ore 18.00, Centro Sportivo Dino Bruseschi. (porte chiuse)
Udinese-Swansea: venerdì 24 luglio, ore 13.00, Mittersill.
Udinese-Shabab Al Ahli Dubai: martedì 28 luglio, ore 17:30, Neukirchen am Grossvenediger.
Udinese-Mainz: sabato 1° agosto, ore 16.00, Mittersill.
Per le due gare in programma a Mittersill i biglietti sono acquistabili in loco alla tariffa unica di 15 € stabilita dagli organizzatori (ingresso gratis per gli under 12)
Il programma potrebbe vedere delle integrazioni”.
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