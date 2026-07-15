Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società friulana comunica a tutti i tifosi bianconeri il girone dell’Udinese Primavera per la stagione 2026/27.

La nota del club

“Anche nella stagione 2026/27 l'Udinese è stata inserita nel Girone A del campionato di Primavera 2. Lo ha ufficializzato la LNPB, annunciando la composizione dei due raggruppamenti in cui è diviso il campionato. I giovani bianconeri di mister Gutierrez troveranno le stesse avversarie dello scorso torneo, chiuso all'undicesimo posto, ad eccezione di Cremonese (retrocessa dal Primavera 1) e Mantova (promosso dal Primavera 3), che prendono il posto di Como e Albinoleffe.

Contestualmente sono state annunciate anche le date del nuovo campionato, che prenderà il via il 5 settembre 2026, per poi concludersi l'8 maggio 2027. La post-season avrà poi luogo tra il 15 e il 29 maggio 2027.

Nel campionato di Primavera 2 la prima classificata di ogni girone viene promossa direttamente in Primavera 1, mentre le squadre classificatesi tra il secondo e il quinto posto prendono parte ai play-off validi per un'ulteriore posto nel campionato superiore. Le ultime due classificate di ogni girone disputano un play-out per determinare le due squadre retrocesse in Primavera 3 se la distanza tra di loro è inferiore ai 9 punti, altrimenti l'ultima classificata retrocede direttamente”:

Primavera 2 2026/27 - Girone A:

Cittadella

Cremonese

L.R. Vicenza

Lecco

Mantova

Modena

Padova

Pro Vercelli

Reggiana

Renate

Sampdoria

Sudtirol

Udinese

Union Brescia

Venezia

Virtus Entella