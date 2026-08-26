Brutte notizie dall'infermeria dell'Udinese. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato due lesioni muscolari per Matteo Palma e Nicolò Zaniolo, entrambi costretti a fermarsi.

Il club bianconero ha comunicato ufficialmente gli esiti degli accertamenti, facendo chiarezza anche sui tempi di recupero dei due giocatori.

Palma, lesione all'adduttore della gamba destra

Per Matteo Palma, difensore classe 2008, gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra.

Il giovane centrale, protagonista di un ottimo avvio di stagione, dovrà quindi osservare un periodo di stop prima di poter tornare a disposizione di Kosta Runjaic.

Zaniolo, lesione al bicipite femorale

Problema muscolare anche per Nicolò Zaniolo. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Anche l'attaccante ha già iniziato il percorso di recupero, con l'obiettivo di tornare in campo nel minor tempo possibile.

I tempi di recupero

Per entrambi i calciatori la prognosi indicata dall'Udinese è stimata in 3-4 settimane.

Palma e Zaniolo hanno già iniziato l'iter riabilitativo e nelle prossime settimane saranno monitorati dallo staff medico bianconero. Due assenze importanti per Runjaic, che dovrà fare a meno dei due giocatori durante la fase di recupero.

L'Udinese e i suoi tifosi attendono ora il loro rientro, con l'augurio di poterli rivedere presto a disposizione della squadra.