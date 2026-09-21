Il momento dell’Udinese si fa sempre più delicato. Il Gazzettino parla apertamente di “crisi” dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, arrivata al termine di una gara che Kosta Runjaic aveva definito molto importante alla vigilia. I bianconeri non potevano permettersi un altro passo falso, ma un grave errore difensivo ha consegnato ai sardi tre punti pesanti.

La lunga sosta appena iniziata offrirà tempo per analizzare quanto accaduto e provare a cambiare rotta. Il tecnico tedesco è chiamato a dare una sterzata a una stagione partita con ambizioni importanti.

Numeri preoccupanti dopo il ko col Cagliari

Come sottolinea il quotidiano, fino alla partita contro l’Inter, l’Udinese poteva almeno fare riferimento a un calendario particolarmente impegnativo, avendo affrontato tre delle prime quattro squadre in classifica. La sconfitta contro il Cagliari, invece, rende più difficile trovare attenuanti.

Dopo aver accarezzato l’idea di poter puntare all’Europa, la squadra deve ora ritrovare equilibrio e continuità. Il momento resta complicato e la tensione si è manifestata anche nel nervosismo di Runjaic al termine della gara.

I dati raccontano un avvio in salita: tre sconfitte consecutive, appena quattro punti raccolti e undici reti incassate. A pesare è anche il rendimento casalingo, con due ko nelle prime cinque giornate.

Gli obiettivi stagionali sono già in discussione

La crescita costante della squadra e l’obiettivo di chiudere il campionato con appena 38 gol subiti appaiono già messi alla prova. La stagione è ancora lunga, ma servirà una reazione per evitare che le difficoltà iniziali si trasformino in un problema più profondo.

Per Runjaic sarà fondamentale lavorare sugli errori, ritrovare solidità difensiva e restituire fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane ha raccolto risultati inferiori alle aspettative.

La sosta e i recuperi in vista del Torino

Non tutto, però, è da considerare negativo. La pausa può rappresentare un’opportunità per recuperare alcuni giocatori e preparare con maggiore attenzione il prossimo impegno.

Alla ripresa l’Udinese sarà attesa dalla trasferta contro il Torino, guidato da Abate. Una gara che offrirà ai bianconeri l’occasione per provare a interrompere la serie negativa e ripartire con un atteggiamento diverso.